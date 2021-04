Draghi e lo splendido schiaffo ai vizi dell'Italia

Il Recovery, l'Europa i soldi che verranno. Come il presidente del Consiglio può usare l’Europa per costringere i partiti a una rivoluzione copernicana

Il via libera quasi all’unanimità della Camera e del Senato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) presentato dal governo Draghi può essere osservato utilizzando due chiavi di lettura diverse, entrambe interessanti. La prima, che è quella che d’istinto ci piacerebbe adottare, è una chiave che illumina un sentimento che in un certo modo ha a che fare con l’orgoglio. L’Italia pasticciona, inaffidabile, casinista, scollata, inefficiente e populista è riuscita ad arrivare a un appuntamento importante come quello dell’approvazione di un piano che governerà l’Italia dei prossimi sei anni presentandosi come meglio non avrebbe potuto.