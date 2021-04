Al Pd servirebbe Brunetta per mediare tra Raggi e Zingaretti

Anche Andrea Orlando spende il suo tentativo. “Spero che ci sia perché sarebbe una carta molto forte”, ha detto il ministro questa mattina intervistato da Omnibus sulla possibiltà di una candidatura Zingaretti per il Campidoglio. “Ah Nicò, facce il sindaco”. Tutti lo vogliono, lui, sornione, almeno per adesso, si tira indietro. Non che lo abbia escluso a priori, sarebbe la ciliegina di una torta di una storia politica che è un tutt’uno con la Capitale – Zingaretti per il resto ha già fatto tutto: il presidente della Provincia, il governatore della Regione Lazio –, ma le cose sono davvero troppo complicate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni