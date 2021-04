Sinistra e destra indecise su Roma (e Raggi ne approfitta)

Letta vuole le primarie, Calenda no. La Lega vuole un nome di società civile, Fratelli d'Italia un nome politico. Forza Italia non ha rinunciato a Guido Bertolaso nonostante le smentite. Il Pd spera in Zingaretti. Ma se Raggi non si ritira l'alleanza Pd-Cinque stelle è a rischio

Il centrosinistra non ha risolto la questione “candidato sindaco di Roma” – si attende infatti di capire se l’ex segretario Nicola Zingaretti voglia scendere in campo o no, dopo varie smentite che però non sono state prese come vere smentite, ché la decisione dipende anche dal sindaco uscente e ricandidato Virginia Raggi, nel senso che se Virginia Raggi rimane in campo per il bis il problema della coalizione M5s-Pd diventa ingombrante (non tutto il M5s la vuole; il Pd non la vorrebbe, e Zingaretti è uno dei paladini dell’alleanza grillini-dem).