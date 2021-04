Boccia in missione a Torino

La parte difficile arriva già all’inizio del viaggio torinese di Francesco Boccia, responsabile Enti Locali del Pd – l’uomo che ha in mano, per conto del partito, il dossier elezioni amministrative. Si tratta dunque di capire che cosa fare (chi candidare) a Roma, Milano, Napoli e Torino, ed è un dossier che, al momento, potrebbe avere questo titolo: città che vai, intoppo che trovi. C’è infatti quella possibilità, accordarsi con il M5s, l’alleato a livello nazionale, possibilità che però, per farsi reale sui territori, implica concessioni, contrattazioni, compromessi. E vai a capire se ne vale sempre la pena, vista l’opposizione interna che si incontra lungo la via. Tuttavia Boccia a Torino, tappa ufficiale del giro di consultazione interne (a Napoli ha sondato il terreno soltanto in modo ufficioso), la possibilità deve comunque verificarla. E se il sindaco Chiara Appendino, intervenendo ieri in radio a “Un giorno da Pecora”, su Rai Radio1, non ha escluso un incontro, dopo aver avuto con Boccia colloquio telefonico (“oggi non lo vedo, l’ho sentito ieri e se ci sarà modo ci vedremo”), il “confronto e ascolto” con i vertici del partito locale, oggetto della missione su mandato del segretario pd Enrico Letta, ruota attorno ai temi, ma soprattutto ai nomi, con quel primo ostacolo: c’è chi l’allargamento del campo immaginato da Appendino non lo vuole.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni