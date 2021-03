"Io candidato a Bologna? Faccio quello di cui c'è bisogno". Parla Mattia Santori

Il leader delle Sardine vede Letta e Bonaccini. Poi ci racconta: "Con Zingaretti era mancata costanza. Ora dobbiamo costruire un campo largo, non solo in Emilia". Le amministrative? "Servono primarie di coalizione, meglio senza Italia viva"

Due ore di call con Enrico Letta al mattino, due ore di faccia a faccia tra Mattia Santori e Stefano Bonaccini, nel pomeriggio. Una giornata piena di appuntamenti - “concreti” (il primo) e “necessari” (il secondo) - quella del movimento 6000 Sardine. Con Letta la chiamata su Zoom è partita alle 10,30 ma i contatti, tessuti dalla presidente Valentina Cuppi risalgono già a qualche settimana fa. Subito dopo l’insediamento di Enrico Letta al Nazareno. Così questa mattina per quasi due ore Mattia Santori, Jasmine Cristallo, Micol Urtesi, Anna Claudia Perillo hanno avuto un faccia a faccia virtuale con il segretario del Partito Democratico e il suo staff formato da Marco Meloni, Monica Nardi, Michele Bellini. Un’eredità zingarettiana che Letta non ha intenzione di rinnegare, anzi. La videochiamata del segretario, alle prese con il futuro assetto di alleanze per le amministrative e di coinvolgimento della società civile, appare strategica. Soprattutto alla luce del bipolarismo sul quale Letta sembra voler costruire le future campagne elettorali e il futuro assetto politico a partire da una legge elettorale maggioritaria.