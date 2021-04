Non solo scostamento. "Servono indennizzi significativi, efficienti e rapidi", dice Fiano (Pd)

Circa 40 miliardi di extra deficit, da approvare insieme al Def. Per il deputato dem, sulle riaperture "occorre cautela ma non bisogna averne troppa o si uccide l'economia"

Il governo si prepara a dare il via libera alla richiesta di extra deficit da 40 miliardi per finanziare i nuovi sostegni all’economia. Nel corso del Consiglio dei ministri di questa mattina si è deciso di attendere il quadro del Documento di economia e finanza per approvare tutto insieme. Lo scostamento da 40 miliardi basterà per placare la rabbia della piazza e la crisi economica e sociale? "Le forze di governo e il Parlamento devono fare arrivare indennizzi significativi, in maniera rapida e efficiente", dice Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico. "Mi auguro che lo scostamento che il Cdm sta predisponendo sia ingente perché c'è bisogno di una grande mole di denaro".

Quella delle riaperture non è una battaglia solo della destra, aggiunge Fiano: "Lo hanno ribadito in Senato i colleghi del Pd, la capogruppo Malpezzi, Andrea Marcucci e lo stesso ministro della Sanità che, ieri in una trasmissione televisiva, ha detto che a maggio bisogna riaprire, con cautela e con intelligenza, favorendo i luoghi all'aperto. In passato sulle ripartenze si è sbagliato: penso al caso della Sardegna passata da zona bianca a rossa in poche settimane. Occorre cautela. Ma non bisogna avere troppa cautela e uccidere l'economia per salvarsi dalla pandemia".