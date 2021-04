Così Draghi prepara l'arma della deterrenza in Europa sul Recovery plan

Il rinvio a maggio delle riforme su pubblica amministrazione e semplificazione non spaventa Palazzo Chigi. "Il freno di emergenza possiamo usarlo anche noi", dice Amendola. Dalle pensioni al fisco: gli obblighi che anche i nordici dovranno rispettare. "Irrigidirsi non conviene a nessuno"

Gli europeisti più sinceri obietteranno che più che ai valori della solidarietà, la logica sembra improntata al principio della deterrenza: additare le manchevolezze degli altri per garantirsi una certa accondiscendenza rispetto ai propri tentennamenti. Ma a Palazzo Chigi sono sicuri che il rinvio a maggio delle riforme strutturali connesse al Pnrr non sarà un problema. E infatti il sottosegretario Enzo Amendola, interpellato sul tema, esibisce subito la fermezza di chi non ha nulla da temere: “C’è chi ha agitato lo spettro di un freno d’emergenza come una sorta di arma da utilizzare nei confronti dei paesi del Mediterraneo: ma è in realtà uno strumento che può essere utilizzato nei confronti delle carenze di riforme di ognuno dei ventisette”.