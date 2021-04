Così Draghi ha deciso che le riforme connesse al Recovery slitteranno a maggio

La scelta, per quanto non esaltante, s’è resa necessaria. Perché anche nella tabella di marcia serrata di Roberto Garofoli, l’ipotesi di aprire nuovi cantieri in un momento che di rogne ne presenta già fin troppe, è parsa quasi un azzardo. E quindi no, meglio rimandare, confidando magari nella benevolenza della Commissione europea. Così s’è deciso che i tre decreti di corredo al Pnrr, i tre pilastri che devono dare concretezza alle buona intenzioni italiane sul fronte del Recovery, verranno redatti a maggio. Pubblica amministrazione, governance e semplificazioni: tutto rinviato oltre la scadenza del 30 aprile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni