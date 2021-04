Quei 30 miliardi di troppo. Il piano di Draghi per tagliare sul Recovery senza litigare coi ministri

Il premier rifa i conti, che non tornano. Cingolani incassa. "I progetti in esubero verranno finanziati con altri fondi europei", dicono al Mef. Gli incontri con Gentiloni e Letta per preparare le settimane più dure: dal Def al decreto Sostegni, fino all'invio del Pnrr a Bruxelles

Agli occhi di Mario Draghi, l’evidenza del dato s’è rivelata mercoledì pomeriggio, mentre consultava le tabelle arrivate dal Mef in preparazione dell’incontro coi presidenti di regione. Trenta miliardi, o poco meno: di tanto sballavano i conti. Perché i fondi del Recovery plan di cui l’Italia ha deciso di usufruire, tra prestiti e sussidi, ammontano a 191 miliardi. E invece nel Pnrr, il piano nazionale di riforme che entro il 30 aprile va presentato alla Commissione europea, i progetti elencati costavano nel complesso quasi 220 miliardi. Troppi, evidentemente. Anche rispetto a quel margine di 14 miliardi che l’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, aveva mantenuto, visto mai da Bruxelles ci tagliassero qualcosa. Il suo successore invece no, Daniele Franco aveva imposto un controllo più rigoroso. E però, al dunque, i conti non tornavano. Per responsabilità, a quanto pare, anzitutto di Roberto Cingolani.