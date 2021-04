I dubbi di Dombrovskis e le richieste delle regioni. Draghi alla prova del Recovery

Che di tempo per i contorcimenti della politica non ce ne sia molto, lo ha confermato a modo suo anche Valdis Dombrovskis. Il quale ieri mattina, in una riunione riservata con alcuni parlamentari europei, interrogato sui paventati ritardi nell’erogazione degli anticipi del Recovery plan (per l’Italia si tratta di quasi 21 miliardi), s’è lasciato scappare un mezzo mugugno sul fatto che sì, difficilmente arriveranno prima di settembre. Il ritardo, una volta tanto, parrebbe soprattutto tedesco: coi rappresentanti del Bundestag che hanno tentato di illustrare ai colleghi, sotto l’occhio severo del commissario europeo al Commercio, lo stallo tra le loro assemblee legislative che hanno approvato il piano comunitario e il non expedit giunto invece dalla Corte suprema, precisando che si tratta di un precedente abbastanza insolito e sulla cui risoluzione è dunque proibitivo indicare delle scadenze.

