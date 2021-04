"Al lavoro per tenere il Pd unito in un campo largo", dice Francesco Boccia

"In vista delle elezioni amministrative stiamo ascoltando tutti i protagonisti di un campo largo che vogliamo costruire", dice l'ex ministro e responsabile autonomie territoriali ed enti locali del Pd Francesco Boccia. "Vogliamo tenere il Partito democratico unito in un campo largo e non diviso in un campo ristretto. So che è banale dirlo ma è l'impegno che il segretario Letta ha indicato in Assemblea nazionale. Abbiamo tanti candidati e candidate. Ci sono 1.304 città che vanno al voto, sei capoluoghi di regione e c'è un confronto sui territori per scegliere i candidati. Quando è necessario allargare la coalizione abbiamo un metodo democratico per farlo che sono le primarie". Boccia non le esclude nemmeno a Roma e Torino e Napoli: "Non c'è nessuna preclusione: parliamo con tutti".

