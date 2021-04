L'America o la Cina. I grillini da che parte stanno?

La priorità dell’America è la Cina. E la priorità dell’America di Joe Biden contro la Cina sono le alleanze. E’ in corso un’offensiva diplomatica da parte di Washington per ripristinare il fronte anti-cinese internazionale che si era un po’ perso durante gli anni della diplomazia via Twitter di Donald Trump. Il rafforzamento di queste alleanze passa soprattutto per l’Europa. In Italia, però, l’America si trova ad affrontare una forza di governo non proprio coerente nelle sue posizioni con Pechino. “In questo periodo di sfide globali senza precedenti – dal Covid-19 ai cambiamenti climatici, dall’autoritarismo agli sconvolgimenti economici e tecnologici – la forza del partenariato tra l’Italia e gli Stati Uniti non è mai stata così importante”. Scrivono così, in una lettera cofirmata pubblicata ieri da Repubblica, il segretario di stato americano Antony Blinken e il suo collega italiano Luigi Di Maio. Blinken, che è atteso in primavera a Roma, arriva in un momento in cui l’ex leader del M5s sembra riconvertito all’atlantismo: lo ripete sempre, in ogni occasione pubblica. Eppure è stato lui, nel marzo del 2019, a firmare l’ingresso dell’Italia, primo e unico paese del G7, nel mega progetto strategico cinese della Via della Seta, nonostante i dubbi degli americani. Ed è stato Di Maio, neanche un anno fa, a dire che “chi ci ha deriso sulla Via della Seta ora deve ammettere che investire in questa amicizia ci ha permesso salvare vite in Italia”.

