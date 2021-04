Il centrodestra si divide sul decreto Covid

All'indomani del nuovo decreto con cui il governo Draghi proroga le ultime restrizioni (sospensione delle zone gialle), seppur riaprendo le scuole anche in zona rossa fino alla prima media e in previsione di possibili future riaperture in base a contagi e tassi di vaccinazione, c'è chi nella Lega prova a vedere il bicchiere almeno mezzo pieno. "Grazie alla Lega, non si va nella direzione Speranza", dice Laura Ravetto. E Riccardo Molinari aggiunge: " C'è una possibilità, in base ai dati tecnici, che cambino le zone, non è esattamente quello che volevamo, ma in un governo di compromesso è il massimo che siamo riusciti a ottenere".

Mentre Gianfranco Rotondi di Forza Italia ribatte: “I politici che pensano di fare politica sulla pandemia prendono un sacco i sberle”. E aggiunge: "Salvini sbaglia, la gente non dà mai ragione ai politici sulla pandemia… bisogna governare con senso dello stato, con senso di responsabilità e tutelando la salute dei cittadini".

Dall'opposizione, arriva però l'attacco di Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia: " A noi sembra tutto uguale al governo Conte, se non peggio".