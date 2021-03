Così sulle riaperture Draghi inchioda Salvini (di nuovo)

La fermezza del premier in Cdm: zone “gialle” solo in deroga ad aprile. Il piano di Franceschini per i teatri. Tensioni nel centrodestra

Sono le 20.30 quando i ministri di Forza Italia, uscendo da Palazzo Chigi, sgranano gli occhi. Matteo Salvini s’è appena intestato la mediazione raggiunta in Cdm: “Subito dopo Pasqua, il governo valuterà eventuali riaperture”. Quasi non ci credono. Un po’ perché il trionfalismo non ha riscontro nei fatti. Un po’ perché quel risultato non è certo merito del leader della Lega. Che anzi, per tutta la giornata prova a forzare la resistenza di un Mario Draghi inflessibile (“Niente scelte avventate”). Lo fa contattando direttamente Roberto Speranza. Poi rilasciando dichiarazioni di sdegno a Cdm in corso, come a voler imporre, dai vicoli di Roma, la linea a quel Giorgetti che guida il Carroccio a Palazzo Chigi. Dove, in realtà, la baruffa è un gioco a somma zero.