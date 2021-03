Così Draghi e Figliuolo provano a semplificare il garbuglio intorno al Cts

Garofoli lavora per archiviare i dpcm. Il commissario straordinario sbuffa per le lentezze nella trasmissione dei dati tra regioni e Roma ("Così siamo sempre a rincorrere") e propone di estendere l'orario giornaliero di somministrazione dei vaccini. I dubbi di Speranza

Ai reduci del BisConte, le lamentele dei nuovi arrivati a Palazzo Chigi sono risuonate come un’eco ritrita: “Benvenuti in trincea”, hanno sibilato. Ce l’avevano con Mario Draghi, e più ancora con Fabrizio Curcio e Francesco Figliuolo, che hanno sbuffato per l’eccessiva lentezza con cui i dati sull’andamento dell’epidemia vengono raccolti, elaborati, vagliati. “I report del venerdì - hanno convenuto il capo della Protezione civile e il commissario straordinario - si basano sui numeri della domenica precedente. Per cui le ordinanze sulle restrizioni, entrando in vigore il lunedì successivo, sono già vecchie”.