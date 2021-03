Così Draghi e Franco ripensano il decreto Sostegno

Le perdite (almeno il 33 per cento) verranno calcolate sulla base del fatturato annuale (2020 su 2019). Previsti cinque scaglioni: da 100 mila euro fino a 10 milioni. Venerdì il provvedimento va in Cdm: il cantiere aperto al Mef, le decisioni diffili per Orlando. I motivi di un ritardo. E c'è l'incognita del nuovo scostamento

Forse a guardarla con gli occhi di Roberto Gualtieri, la novità non sarebbe tale da giustificare il ritardo. “Perché in effetti già con Roberto avevamo convenuto questa modifica”, ha spiegato Stefano Patuanelli confrontandosi coi colleghi ministri, che in maniera più o meno trafelata s’interrogavano sulle responsabilità dell’impantanarsi del provvedimento tanto atteso (ultima versione, aggiornata a poche ore fa: si stanno attendendo gli ultimi aggiornamenti dal dicastero del Lavoro). Come che sia, la modifica già abbozzata verrà adottata davvero: e così nel decreto Sostegno i ristori verranno concessi sulla base delle perdite di fatturato calcolato sull’intero anno 2020.