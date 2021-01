Cosa prevede il nuovo decreto Ristori, appeso alla crisi di governo

Come già accaduto negli scorsi mesi, le misure restrittive che il governo introdurrà per evitare l’aumento dei contagi saranno accompagnate dallo stanziamento di nuovi ristori per le attività che subiscono perdite di fatturato. Il governo, impegnato in queste ore a superare la crisi con Italia Viva sul Recovery Fund, punta a portare il quinto decreto ristori in consiglio dei ministri nel corso della settimana, legandolo al nuovo Dpcm del 16 gennaio.

