Adesso al Pd serve un po' di sangue e merda

Autorevole fa un po’ ridere, e questo dispiace. Dico che fa un po’ ridere riferendomi al gergo encomiastico leggero, andante, italiano. Un paese senza gravitas e senza auctoritas spesso sceglie con “autorevole” un termine inficiato da un sostrato di vanità. Una parola che rischia di confinare con vuoto, pensoso, atteggiato alla serietà, ricolmo di senso di responsabilità verso gli altri fino al punto di voler ricordare sempre sé stesso, la propria, appunto, autorevolezza, identità non modernista di forma e funzione, può essere autorevole anche un capo di abbigliamento, un ninnolo, una foto in cornice, l’angolo di una palazzina. Un critico autorevole per esempio è spesso solo un critico noioso, Manganelli non è mai autorevole, si sforza di evitarlo. Ho conosciuto nella mia vita italiana cani molto autorevoli, che si voltavano dall’altra parte e si concentravano come a scrivere un loro diario intimo. Però, detto all’ingrosso, specie se dagli impiegati del giornalismo così così, autorevole suscita ilarità, un’ilarità compassata, forse autorevole, ma sempre ilarità.

