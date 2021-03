L'arte di governare le delusioni

Il governo Draghi è certamente la cosa migliore che potesse capitare a un paese come l’Italia desideroso di affrontare con ambizione alcune sfide cruciali per il nostro futuro. Ma come spesso succede ai sogni più belli, il passaggio dalla dimensione onirica a quella reale non è, per così dire, privo di ostacoli. E a un mese esatto dalla nascita del governo è difficile non notare che in mezzo a mille progetti da sballo e in mezzo a mille svolte da urlo vi sia anche qualcosa che, impercettibilmente, inizia a sfuggire di mano, a quello che è probabilmente l’esecutivo più forte d’Europa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni