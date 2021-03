La sfida di Brunetta

Il nome, ancorché altisonante, promette bene: “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale”. E’ stato firmato ieri dal governo e dai segretari generali dei tre maggiori sindacati Cgil, Cisl e Uil; è il primo atto del ritorno di Renato Brunetta al ministero della Pubblica amministrazione, ma vuole essere anche il segnale del nuovo clima di collaborazione (non concertazione) con le parti sociali. “Il buon funzionamento del settore pubblico è al centro del buon funzionamento della società. Questo è sempre vero, con la pandemia è ancora più vero”, ha detto Mario Draghi durante la cerimonia ufficiale a Palazzo Chigi. “C’è molto da fare”, ha aggiunto con il suo solito realismo, quello di chi non promette quel che non può mantenere. “L’età media oggi è di 50 e qualcosa, quasi 51 anni, vent’anni fa era di 43 e mezzo – ha ricordato il presidente del Consiglio – Secondo aspetto è la formazione: si spendono ben 48 euro a persona, e bene lo dico ironicamente, e un solo giorno è destinato a tale scopo”.

