Gli errori sulla Dad che rischia di combinare il ministro Bianchi

Non c'è alcuna patologia da curare: la didattica digitale non ha funzionato perché l'apprendimento degli studenti è più solido dal vivo e sul cartaceo

Al direttore - Il primo, indiscutibile, merito del neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi è quello di non essere Lucia Azzolina. Il fatto, poi, d’essere un economista da tempo applicato ai problemi della scuola e di aver avuto una concreta esperienza amministrativa come assessore in Emilia Romagna lascia ben sperare. Teoria e pratica non dovrebbero sfuggirgli.