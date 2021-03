Salvini e il finto nuovo partito in Europa. E la Meloni ride: "Je piacerebbe..."

Chi lo difende, come Alessandro Panza, ha provato subito a sminuire il tutto. Dicendo anzi che in fondo anche il vecchio Bossi, ai tempi d’oro, faceva così, alzava dei gran polveroni per nascondere le vere trattative. Solo che forse martedì la giornata era partita già storta, per il Carroccio, a Bruxelles, col gruppo in fibrillazione per la questione catalana. E così Paolo Borchia, di fronte alle dichiarazioni di Matteo Salvini sulla nascita di un supposto nuovo gruppo al Parlamento europeo, è sbottato. "Ma è possibile che dobbiamo venirle a sapere dai giornali, queste cose?”, s’è lamentato l'eurodeputato veronese che, per inciso, è anche a capo del dipartimento Lega nel Mondo, e dunque s’è ritrovato spiazzato di fronte alle domande dei suoi colleghi che gli chiedevano conto dell’annuncio di Salvini, di quel fantomatico nuovo gruppo sovranista col Carroccio insieme al PiS e a Fidesz. Che, peraltro, si rivelava presto una specie di burla, un groviglio di finzioni tra loro inconciliabili. Intanto perché i polacchi di Jaroslaw Kaczyński, gelosi della loro superiorità numerica nella componente dei Conservatori e riformisti, non gradirebbero affatto di finire in una sorta di confederazione nazionalista dove resterebbero nell’ombra di italiani e ungheresi. E poi perché, stando ai regolamenti di Bruxelles, far nascere dal nulla, a metà legislatura, un nuovo gruppo non è affatto semplice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni