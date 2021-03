Così l'uscita di Orbán complica il cammino della Lega verso il Ppe

La tensione nel Carroccio. "Nessuno parli coi cronisti", ordina Zanni. Ma intanto Salvini dichiara solidarietà al leader ungherese. Le mosse di Weber che smentiscono gli auspici di Giorgetti per un ingresso tra i popolari. La nomina di Fontana a responsabile Esteri e la questione dei vaccini

Che il momento perla Lega fosse delicato, lo si era capito fin dal mattino. Quando, davanti all'annuncio dell'uscita di Fidesz dal Partito popolare europeo, Marco Zanni, capo delegazione del gruppo euroscettico Identità e democrazia di cui fa parte il Carroccio, aveva diramato alla truppa l'ordine categorico del silenzio. "Buongiorno a tutti - ha scritto nella chat del gruppo leghista - come avrete visto Orbán ha appena annunciato che lascerà il gruppo del Ppe. Come sempre l'indicazione è che dichiarazioni sul tema le rilascia Salvini ed eventualmente io o Campomenosi (il capogruppo del Carroccio all'Europarlamento, ndr). Se contattati da giornalisti invito tutti a non rilasciare dichiarazioni".