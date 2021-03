I furbetti sono all'Inps

Ricordate la famosa polemica sui “furbetti” – ormai la parola più abusata insieme a “resilienza” – del bonus 600 euro? Dopo mesi di feroci polemiche e caccia ai politici che avevano, in molti casi inopportunamente, richiesto l’indennizzo riservato alle partite Iva a causa della crisi Covid, si scopre che in quella vicenda l’unica cosa contraria alle norme l’aveva fatta l’Inps. Il Garante per la Privacy ha imposto all’Istituto una sanzione da 300 mila euro “in relazione alle violazioni commesse nell’ambito degli accertamenti antifrode effettuati dall’Istituto riguardo al bonus Covid per le partite Iva”. Nel fare quei controlli, l’Inps non ha definito i criteri per trattare i dati di specifiche categorie, ha fatto uso di “informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo”, oltre che una “inadeguata valutazione dei rischi per la privacy”.

