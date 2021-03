Il Garante della privacy certifica l'ennesimo fallimento di Tridico a capo dell'Inps

L'Autorità garante della privacy ha sanzionato l'Istituto di previdenza con 300 mila euro per le violazioni nella raccolta e nel trattamento dei dati dei beneficiari del bonus alle Partite Iva (in seguito allo scandalo furbetti)

Non bastava la figuraccia per la gestione fallimentare del bonus da 600 euro alle Partite iva: quello che ad aprile dello scorso anno mandò in tilt il sito dell'Inps, esponendo i dati sensibili di migliaia di persone alla navigazione casuale sulla piattaforma. E che l'istituto di previdenza diretto da Pasquale Tridico giustificò con una mai provata intrusione di un gruppo di hacker. E neppure bastavano le polemiche per l'erogazione, sempre del bonus 600 euro, a parlamentari, consiglieri comunali e regionali, che al presidente dell'Inps fece dire, sulla difensiva: “Non sono stato io a rivelarlo, ma una gola profonda”. L'ultimo capitolo delle disfatte dell'istituto di previdenza al cui vertice siede l'economista di riferimento del Movimento 5 stelle è la multa da 300 mila che l'Autorità Garante della Privacy gli ha inflitto oggi. Proprio per la gestione opaca nel rintracciare chi avesse davvero i requisiti per accedere a quel bonus, e correre ai ripari dopo che lo scandalo era montato, nell'agosto scorso, a ridosso del referendum sul taglio dei parlamentari che proprio sulle pulsioni anti-politiche aveva fatto leva.