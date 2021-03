Per Forza Italia e Lega i dpcm non sono più tabù

A distanza di quasi un mese dalla nascita del governo Draghi da loro sostenuto, Lega e Forza Italia si trovano a dover approvare nuove restrizione per il Covid, pochi giorni dopo l'entrata in vigore di un dpcm che già stabiliva delle regole. Ancora un altro dpcm, per giunta: strumento che entrambe le forze politiche, da oppositrici del governo Conte bis, criticavano. Ciononostante, è valsa la pena di entrare nell'esecutivo, con il rischio inoltre di favorire la concorrenza dall'opposizione di Fratelli d'Italia? Lo abbiamo chiesto a Massimiliano Romeo e Laura Ravetto (Lega) e a Lucio Malan e Antonio Martino (Forza Italia).