Il M5s e il "patto di Bibbona" tra Conte e Grillo: dentro Raggi, salvo Casaleggio

Ci sono loro due che discorrono, seduti sulle sedie sdraio, al fondo della spiaggia. Davanti a una staccionata che delimita la rena dall'ingresso di Villa Corallina, va in scena il secondo atto di una rifondazione, il patto di Bibbona tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Che ha avuto il via con l'incontro di settimana scorsa all'Hotel Forum di Roma, in cui lo stato maggiore dei Cinque stelle ha incaricato l'ex premier di guidare il Movimento che verrà. Ed è proseguito sul litorale toscano, dislocazione marittima dove come a settembre 2019, ai tempi del governo rossogiallo, la democrazia parlamentare si fa democrazia balneare, in una domenica al riparo dai riflettori (ma sul Fatto una foto dei due c'è finita comunque, così come dell'incontro sapevano i cronisti del Tirreno). Di cosa hanno discusso?

