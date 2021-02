Grillini in coro: "A Bibbona! A Bibbona!". L'ultima grande villa della politica italiana

Era la villa del comico arricchito: due piani, otto camere, sette bagni, piscina, già casina di mare dei Marchesi Ginori, poi colonia estiva (Kinderheim), accesso diretto alla spiaggia degli Etruschi. Ginepri e pini per cinque ettari di verde. In tempi di magra del padrone messa in affitto a 15 mila euro a settimana. Ora rischia di diventare una delle ultime residenze della politica italiana: Villa Corallina, Marina di Bibbona, Livorno. Citofonare: Beppe Grillo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni