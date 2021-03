"Mi hanno rimasto solo". Zingaretti le mosse di Franceschini, Orlando e Guerini

Il ministro della Cultura e quello del Lavoro si sfogano: "Nicola ha sbagliato non si fa così". Orfini: "Di certo non è stata la mia corrente a farlo lasciare"

“M’hanno rimasto solo”. Se dietro all’addio di Nicola Zingaretti ci sia l’ennesimo Audace colpo dei soliti (ig)noti del Pd non si sa. Di sicuro, però, quella sensazione di noncurante lontananza, con ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi, ha tormentato l’ultima curva del segretario dimissionario: Andrea Orlando, Dario Franceschini, Lorenzo Guerini. Loro nel governo dei migliori, e lui, lì, a cercare guance da porgere. Dice Matteo Orfini: “Com’è noto, ho sempre criticato la linea di Nicola, ma gli ho sempre detto in privato: conosci il Pd, guardati da chi non critica”.



Orfini la butta là con una battuta: “Diciamo che non credo che Zingaretti si sia dimesso per gli attacchi della mia area”. Diciamo.