Ora è ufficiale: Zingaretti si è dimesso. Cuppi: "Ma i problemi restano. Adesso discussione franca"

"Le motivazioni, i problemi indicati da Zingaretti restano", a prescindere da chi sia il segretario. Per il Pd si apre la strada della discussione

"Ho ricevuto pochi minuti la lettera di dimissioni del segretario Nicola Zingaretti. Questa è stata una decisione assolutamente sofferta, di grande responsabilità e generosità", le parole di Valentina Cuppi presidente del Partito democratico, intercettata dal Foglio poco fa al Nazareno. "Nicola - continua la sindaca di Marzabotto - ancora una volta ha scelto di lavorare per la propria comunità e di fare un gesto che richiamasse la responsabilità di tutto il partito".

"Le motivazioni, i problemi indicati da Zingaretti restano", a prescindere da chi sia il segretario. Per il Pd si apre quindi la strada della discussione, per "individuare e valutare il percorso da seguire. Lo faremo dal 13 marzo, giorno in cui ho convocato l'Assemblea nazionale, e mi auguro davvero sia una discussione franca", ha concluso Cuppi.