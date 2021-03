Il momento per tentare un congresso a cielo aperto

Nicola Zingaretti fa uno scivolone verso un lessico ed espressioni un po’ corrivi quando definisce le sue (mezze) dimissioni “un passo di lato”, come ieri aveva esagerato, perdendo il controllo, e parlando nientemeno che di “vergogna” per l’andazzo del suo partito, al quale ha fatto sapere oggi di volersi iscrivere, cioè prenderne la tessera, lasciando sconcertato il povero cronista, ma poi si riprende quando parla da amministratore di una regione dove sta facendo benissimo nella campagna vaccinale. Comunque, lasciamo stare i passi di lato, le vergogne, le tessere di partito da prendere DOPO aver fatto il segretario, e vediamo cosa succede con la faccenda delle dimissioni. È diventato evidente, e questo è l’apporto positivo del clamore creato da Zingaretti, che la ricostruzione di un bel pezzo della politica italiana passa dai tormenti del Pd. Si diceva ieri che ora c’è anche il piccolo vantaggio di un tempo sospeso, tanto al governo c’è Mario Draghi, per poter riflettere sul partito, ed è il momento per tentare una specie di congresso a cielo aperto, una versione allargata di quello che aveva chiesto Zingaretti, per tentare davvero di portare energie nuove nel Pd, aprirlo al suo elettorato più attivo (non solo con le primarie), arricchirlo. Se ne parlava oggi sul Foglio ed era un buon punto da cui cominciare anche per una chiacchierata a cena. Però, anche a beneficio del dibattito, si dovrebbe sgombrare il campo dal sondaggio che ha imperversato per giorni e che era basato, secondo quanto detto dagli stessi sondaggisti, su una domanda che metteva al centro il ruolo di Giuseppe Conte e non le intenzioni di voto. In quel sondaggio si dava, uno spaventoso 14% al Pd, ma, appunto, non andava preso come valutazione per il partito. E oggi i nuovi sondaggi pubblicati mettono il partito di Zingaretti (vabbè, dell’uscente Zingaretti) appena sopra al 19 per cento nelle intenzioni di voto e sopra al 17% quando alla domanda si aggiunge una specifica considerazione sul futuro ruolo di Conte. Niente di speciale, ma neppure quella Caporetto di cui si è discusso per una settimana. Tutto questo, poi, va letto con un minimo di memoria storica e ponderandolo rispetto a un paese che nel marzo del 2018 alle politiche ha dato ai 5 stelle il 32,7% e al Pd il 18,7%.

