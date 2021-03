Carlo Tognoli raccontato da Paolo Pittilleri. "Seppe coniugare la modernità con la storia di Milano"

È morto a 82 anni l'ex sindaco di Milano Carlo Tognoli. Socialista, ha governato la città per un decennio, dal 1976, quando si trovò a raccogliere l'eredità di Aldo Aniasi, al 1986, anno in cui lasciò il testimone nelle mani di Paolo Pittilleri a Palazzo Marino. "Siamo cresciuti insieme. Ricevere questa notizia è stato come vedermi scorrere un film davanti per l'ultima volta", racconta al Foglio il suo successore. "Non c'è un unico ricordo ma una frequentazione ininterrotta. L'ho sempre definito un sindaco laborioso. Gli dicevo: 'Sei del Labour Party'. Mai superficiale, un fatto raro in una fase storica in cui la politica già iniziava a risentire delle ingerenze mass-mediatiche".

