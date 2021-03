Romano (Pd): "Per il dopo Zingaretti, Base riformista auspica una leadership collegiale"

Un segretario reggente che guidi il Pd fino al congresso o un segretario che arrivi a fine mandato nel 2023? "Noi preferiremmo che Zingaretti ritirasse le dimissioni, gliel'abbiamo chiesto e continuiamo a chiederlo". Sono le parole di Andrea Romano, deputato democratico, al Foglio. E se così non dovesse essere, "Io auspico un metodo unitario e collegiale", nessuno ha la soluzione in tasca, "neanche Superman. Perché la sfida politica è complicata e dobbiamo affrontarla con i nostri strumenti che sono strumenti plurali".



E sull'esperienza del governo giallorosso, l'esponente di Base riformista (corrente che fa capo al ministro della Difesa Lorenzo Guerini) aggiunge: "Nessuno nega la necessità di un'alleanza con il Movimento 5 stelle", ma questo non basta per rispondere agli elettori. "Serve una risposta che parta da quello che siamo noi, da quello che vogliamo fare per il paese".

