"Superare Parisi con il metodo Draghi", ci dice Nannicini

Il senatore del Partito democratico Tommaso Nannicini dice che “le prime scelte di Andrea Orlando al ministero del Lavoro vanno nella giusta direzione: sia nella nomina di personalità come Chiara Saraceno nel board che dovrà valutare la reale efficacia del reddito di cittadinanza. Sia nel mettere al centro del tavolo con i sindacati la riforma degli ammortizzatori sociali e la tutela dei disoccupati”. E' per questo che, come ripeterà più volte durante il colloquio, “al vertice di Anpal c'è bisogno di discontinuità”. Ha letto dell'interessamento della Corte dei Conti sulle spese di Mimmo Parisi, di cui abbiamo dato conto ieri sul Foglio, e non ha cambiato idea di una virgola rispetto a quanto andava predicando da tempo. “Per me era e resta incompatibile per ricoprire quel ruolo. Il cambio di governo non può che aggravare questa valutazione e ci aspettiamo risposte in tal senso da parte del nuovo ministro. Fermo restando questo punto, non è solo un problema di nomi. Bisogna riformare profondamente l'agenzia, fondere politiche attive e politiche passive. Non possiamo perdere tempo. Si scelga il metodo più efficace: commissario e poi governance, oppure governance e nuovi vertici. Ma lo si faccia nel giro di settimane, non mesi. Dirò di più: il metodo di Draghi nella sostituzione di Arcuri dà anche un'indicazione. Si è capito qual era il tasto dolente, la logistica, e si è presa la figura giusta. Qui dobbiamo fare la stessa cosa. Non giocare col Cencelli dei nomi, ma capire qual'è il ruolo di un'agenzia come Anpal. Già la scelta della persona nasconde un'idea di politiche del lavoro che in questo momento non c'è”. Ci fa il nome di una personalità che potrebbe sostituire Parisi? “Abbiamo bisogno di un manager, di qualcuno a cui la politica dia un indirizzo chiaro. Un esperto di processi e di organizzazione aziendale che prenda questo piano e lo porti a compimento nel giro di 12-24 mesi. Mi aspetto il metodo Draghi di fronte ai problemi enormi che ha il paese, alla bomba occupazionale dietro l'angolo. Con il nuovo presidente del Consiglio abbiamo scelto il numero uno, qualsiasi soluzione dal numero due in giù sarebbe insufficiente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni