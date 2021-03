Salvini manda in vacca la svolta leghista

Lega di lotta e di governo, sospesa tra avanspettacolo e politica, ambizioni da forza rispettabile e incontinenza verbale del suo leader sgarzolino. E allora ecco la scena. Mentre Giancarlo Giorgetti incontra Thierry Breton, il commissario europeo all’Industria che ha posto come obiettivo l’autonomia europea per il vaccino anti Covid, ecco che Matteo Salvini dopo aver mangiato l’amatriciana con la fidanzata in piazza del Collegio romano se ne va a fare pubblicità al vaccino russo Sputnik. “Se l’Ue avesse mantenuto le promesse non saremmo in questa situazione”, ha detto ieri il segretario della Lega elogiando San Marino – che ha acquistato il vaccino da Mosca – ed esaltando il caro Putin proprio nei giorni in cui l’Europa pensa di sanzionare la Russia per il caso Navalny. Un rullio di tamburelli da circo che lascia intendere nuove, prossime e future capriole di questo straordinario e mobilissimo telebanditore proiettato da tempo alla guida del primo partito italiano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni