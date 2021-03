Non c'è posto per la violenza in democrazia

Una busta contenente due bossoli è stata recapitata in Senato a Matteo Renzi. Non è che l’ultimo e il più grave episodio di odio rivolto contro il leader di Italia viva. Non bisogna sottovalutare queste manifestazioni di un clima insano che avvelena la dialettica politica. Naturalmente è del tutto legittimo che ci sia chi critichi, anche aspramente, le scelte politiche di Renzi, che consideri catastrofico l’effetto che hanno avuto sulla maggioranza che sosteneva il secondo governo di Giuseppe Conte, che per altro era stato costruito a suo tempo proprio grazie alla spinta di Renzi stesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni