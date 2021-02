Iv addio, Renzi pensa alla Margherita 2.0 con Calenda e Demos (Sant'Egidio)

L'ex premier è in movimento. Il braccio destro Luciano Nobili: “Ora un nuovo contenitore per aggregare forze distanti, rispettando tutte le tradizioni politiche come ai tempi di Rutelli"

E Renzi ora che farà? Possibile che l’aspirante Machiavelli del 2021, così da autodefinizione, si sia messo in panchina? Ma no. Intanto domani si avvererà la sua profezia: Conte tornerà a Novoli a insegnare, subito alle prese con la Dad. Giuseppi, infatti, terrà una lectio magistralis via web. Ma questo per Renzi è già il passato: un altro sistemato. Adesso continua con il movimiento. “Lavoriamo a una Margherita 2.0”, dice Luciano Nobili, deputato di Italia viva.