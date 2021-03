Il piano Cingolani raccontato con gli appunti dei suoi studenti

Buona parte del programma di governo sta negli appunti di poco più di duecento giovani studenti sparsi per l’Italia. Non una struttura, ma un metodo: l’inserimento del costo della sostenibilità nel costo della produzione. Sarebbe una rivoluzione. E ad essere precisi somiglierebbe alla semplificazione della quarta rivoluzione industriale. Ora che Mario Draghi ha iniziato a mostrare al paese qual è la traiettoria che intende imprimere al governo lo sforzo collettivo degli osservatori si concentra nel comprendere che cosa farà davvero per mettere in atto quel cambio di marcia che è la ragione più genuina della nascita dell’esecutivo. Per questo, in molti, cercano d’intercettare l’agenda del cosiddetto super ministro, quello con la poco intellegibile delega alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani. Ritratti, opere e omissioni del fisico milanese sono già agli atti. Tuttavia, per scovare l’origine del suo intento non è sufficiente ispirarsi a ciò che ha detto o fatto nei vari ambiti d’azione della sua carriera. E’ necessario, piuttosto, restringere la ricerca all’ultima esposizione pubblica del suo pensiero che aveva questo preciso intento: dire agli altri come la pensava.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni