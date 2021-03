Teste da trovare

Oscar Sinigaglia era un ingegnere, un imprenditore privato, un ebreo romano colpito dalle leggi razziali nonostante fosse stato prima nazionalista e poi fascista, un visionario. Convertitosi durante la guerra, s’impegnò nella politica dei cattolici all’indomani della liberazione e in base all’esperienza maturata durante la crisi degli anni Trenta, alla guida dell’Ilva, venne nominato nel 1945 presidente della Finsider, di fatto una scatola vuota perché la siderurgia era stata colpita duramente dalla guerra. Nel marzo del 1946 si presentò di fronte alla Commissione economica dell’Assemblea costituente dove, avendo come unico alleato il presidente della Fiat, Vittorio Valletta, sostenne la tesi che vedeva l’avvenire industriale dell’Italia indissolubilmente legato alle produzioni di massa e non allo sviluppo di un “artigianato organizzato” auspicato da Pasquale Gallo, commissario straordinario per l’Alfa Romeo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni