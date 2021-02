È nato un tandem Draghi-Macron sull'autonomia dell'Ue

Mario Draghi ed Emmanuel Macron hanno fatto fronte comune al vertice europeo che si è tenuto giovedì e ieri in videoconferenza. Che sia sul protezionismo sui vaccini o il rafforzamento della difesa e della sicurezza, il presidente del Consiglio italiano e il presidente francese hanno sostenuto linee convergenti sulla direzione che deve prendere l’Unione europea. I due si erano sentiti prima dell’inizio del vertice. Nessuno sa se l’offensiva comune sia stata effettivamente concordata e coordinata. Nessuno osa parlare di vero e proprio “asse”. E nessuno immagina che ci sia già un’alleanza strutturata. Ma alcuni leader e diplomatici hanno constatato che Draghi e Macron, ciascuno con il suo tono e la sua personalità, hanno inviato sostanzialmente lo stesso messaggio sul concetto di autonomia strategica dell’Ue. Autonomia sui vaccini. Autonomia sulla sicurezza. L’Europa deve imparare a contare prima di tutto su se stessa. Non per forza in contrapposizione agli Stati Uniti, ma per far capire all’Amministrazione di Joe Biden che l’Ue fa sul serio. Quella tra Draghi e Macron potrebbe essere solo una convergenza di visione sull’Europa. Ma con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, che abbandonerà la scena nazionale ed europea a fine anno potrebbe anche diventare un rapporto per prendere la leadership dell’Ue.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni