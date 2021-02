Le nuove dosi e date dell'Ue sulle consegne dei vaccini

L’Ue dovrebbe avere sufficienti dosi per vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta entro fine giugno, e non entro la fine dell’estate che è l’obiettivo fissato dalla Commissione. Durante il vertice con i capi di stato e di governo di ieri, Ursula von der Leyen ha mostrato una slide con le proiezioni fino a fine settembre. Nel secondo semestre, salvo altri problemi con AstraZeneca, arriveranno 590 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare 256 milioni di cittadini. I dati sulle campagne nazionali mostrano che il momento in cui il collo di bottiglia sono le somministrazioni e, non più le dosi, è sempre più vicino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni