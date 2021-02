Uno stato da Draghi

Un altro stato è possibile? Tra gli ambiziosi obiettivi presenti sulla strada del governo Draghi, esistono due categorie di problemi di fronte alle quali si troverà presto la maggioranza che sostiene l’ex governatore della Bce. La prima categoria di problemi ha a che fare con quelle che il presidente del Consiglio considera le due principali missioni di questo governo e le missioni sono tanto complicate da realizzare quanto facili da immaginare: offrire all’Italia un Recovery plan che possa permettere al nostro paese di viaggiare su binari sicuri per i prossimi sei anni (una volta approvato dalla Commissione, il Recovery plan sarà praticamente intoccabile per i sei anni successivi) e mettere l’Italia nelle condizioni migliori per vaccinare la sua popolazione il più presto possibile (nonostante i ritardi accumulati dall’Europa, all’Italia arriveranno 50 milioni di dosi entro giugno, una quantità sufficiente a vaccinare entro l’estate il 70 per cento della popolazione adulta). La seconda categoria di problemi – oltre al problema delle chiusure necessarie per governare la pandemia, tema sul quale Mario Draghi sarà ancora più rigido rispetto al suo predecessore: sorry Matteo, niente liberi tutti – è quella che ha a che fare con i problemi più politici da risolvere. E all’interno di questa categoria ci sono almeno cinque temi che presto o tardi arriveranno in superficie come capita sempre quando un pettine incontra un nodo tra i capelli. In questo quadro, il primo problema riguarda la rete unica (farla?), il secondo riguarda Alitalia (a chi darla?), il terzo riguarda Autostrade (a che prezzo comprarle?), il quarto riguarda lo sblocco dei licenziamenti (rinviarlo?), il quinto riguarda il futuro della prescrizione (affrontarlo?).

