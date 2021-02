Piercamillo Falasca è il nuovo consigliere della ministra Carfagna

Lavorerà al ministero per il Sud e la Coesione territoriale. L'impegno sui temi meridionali e la lunga collaborazione con il Foglio

Piercamillo Falasca è stato nominato da Mara Carfagna suo consigliere al ministero per il Sud e la coesione territoriale. "Sono emozionato e onorato della proposta", ha commentato il diretto interessato con un post su Facebook. "Con la pandemia in corso, un Next Generation EU da gestire come governo, un Mezzogiorno bello e complicato a cui potersi dedicare, potevo mai dire no? Aiuterò come potrò la Ministra Carfagna nel compito importante e delicato che le è stato assegnato. Per me è un impegno gravoso, che scombussola un po’ i miei piani di vita e di lavoro. Ma la Nazionale è così, quando vieni convocato devi dire sì", ha aggiunto.

Falasca, già nella direzione nazionale di Più Europa, direttore editoriale di Strade, è da sempre impegnato sulla questione meridionale. In questi anni è stato un collaboratore assiduo del Foglio. Qui sotto trovate qualcuno dei suoi articoli pubblicati sul nostro giornale.

