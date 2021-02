I servitori dello stato lo sono sempre

Le morti dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci hanno colpito l’Italia e gli italiani hanno appreso con commozione di che pasta erano fatti questi servitori dello Stato. La biografia di Attanasio, impegnato insieme alla moglie in azioni umanitarie, parla di un funzionario che sapeva interpretare con passione un ruolo difficile esaltandone con sacrificio e umiltà gli aspetti umani. Il giovane militare che ha sacrificato la vita per cercare di salvare l’ambasciatore è un esempio di coraggio eroico privo di ogni supponenza. Non sono gli unici esempi di funzionari che, quando muoiono assassinati, rivelano lo spessore morale e civile del loro impegno e della loro dedizione. Basta ricordare, fra i tanti, Nicola Calipari, caduto per fuoco amico mentre portava a termine l’impresa di salvare la giornalista del manifesto Giuliana Sgrena. Uomo dei servizi segreti, votato ovviamente alla massima riservatezza, nel momento decisivo svelò una forza d’animo e un’intelligenza straordinarie.

