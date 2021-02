In morte di un diplomatico italiano

Questa mattina, alle dieci locali, alcuni uomini armati hanno ucciso l’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere che gli faceva da scorta, Vittorio Iacovacci. Secondo il governo del Congo è stato un tentativo di sequestro: un gruppo di sei rapitori ha prima ucciso l’autista della jeep della Nazioni Unite sulla quale stavano viaggiando, Mustafa Malimbo, poi ha portato via i due italiani e altre tre persone sulla strada tra Goma e Rutshuru, nella regione del Nord Kivu. Le immagini della jeep sono compatibili con questa versione: ha un finestrino laterale sfondato, ma non ci sono altri segni di combattimento. A quel punto, a poca distanza, c’è stato uno scontro a fuoco con i ranger del Parco nazionale del Virunga che sono arrivati dopo avere sentito gli spari contro l’autista e i due italiani sarebbero stati feriti in quel momento. Sono morti poco dopo.

