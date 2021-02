Verini: "Il Pd al governo con la Lega? Quello di Draghi sarà europeista"

"Pd in maggioranza con la Lega nel governo Draghi? Noi raccogliamo l'appello di Mattarella e appoggiamo Draghi, non governiamo con la Lega. Il governo sarà europeista", così Walter Verini deputato del Pd. "Se chi fino all'altro ieri chi è stato antieuropeista ha deciso di dover approdare come appoggio, bene. Ci aspettiamo che a questo approdo a parole, seguano i fatti. Sarebbe un fatto positivo", segue. "Come ha detto il segretario Zingaretti, siamo con Draghi con le nostre idee", dice ancora.

