Draghi vede M5s e Lega: la diretta dell'ultimo giro di consultazioni

La giornata decisiva si apre con una riunione dei grillini con Grillo e Casaleggio. Poi l'incontro con il premier incaricato, che vedrà anche Salvini. Di Battista dice no ad "accozzaglie pericolose"

Pubblicità

E' ultimo round di consultazioni e Mario Draghi è atteso dagli incontri decisivi con M5s e Lega. Per l'occasione sono arrivati a Roma Beppe Grillo e Davide Casaleggio. I pentastellati devono decidere la linea da seguire: alle 11, il Movimento si riunirà in un mini vertice alla Camera, che prelude all'incontro con il premier incaricato. Alla riunione parteciperà anche Giuseppe Conte, che si è già proposto come garante di un'intesa tra M5s e Draghi. Casaleggio vuole invece il voto sulla piattaforma Rousseau, in nome della "democrazia diretta" delle origini del Movimento.

Alle 12 tocca alla delegazione del Carroccio, guidata da Matteo Salvini, che ha aperto a un suo ingresso nel governo guidato dall'ex presidente della Bce.

11.14

Il garante del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, in un messaggio pubblicato sul proprio blog ha illustrato quelli che sembrano essere alcuni punti programmatici dell'azione di governo che il Movimento stesso illustrera' oggi al presidente incaricato, Mario Draghi, nel corso delle consultazioni. Fra i punti illustrati da Grillo ci sono "la fusione in un unico ministro per la Transizione ecologica gli attuali ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. Inoltre bisogna dare la competenza della politica energetica al nuovo ministero per la Transizione ecologica o almeno all'eventuale superstite ministero dell'Ambiente. Come e' in Francia, Svizzera e altri paesi".

11.07

Al via l'incontro tra la delegazione della Lega e il premier incaricato Mario Draghi. Con Matteo Salvini, i capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. L'incontro per le consultazioni si tiene nella sala della biblioteca di Montecitorio.

10.58

"Da oltre due settimane non si fa altro che parlare di crisi di governo. Mentre ci sono decreti bloccati, aiuti e ristori fermi che attendono di essere inviati ai cittadini. Uno stallo generato da una irresponsabile crisi politica. Adesso dobbiamo ripartire in maniera convinta, per questo sono certo che ancora una volta il Movimento 5 Stelle dimostrerà maturità e responsabilità istituzionale. Dobbiamo farlo per gli italiani, ci sono 209 miliardi da spendere. Oggi tutti insieme vedremo Beppe Grillo prima delle consultazioni. La posta in gioco per il Paese è altissima e lui sa sempre guardare lontano. Siamo la prima forza politica in Parlamento, abbiamo delle responsabilità nei confronti degli italiani e sapremo affrontare al meglio anche questa delicata fase". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook.

9.07

"Volevo dirvi che non ho cambiato idea. Se fossi in Parlamento non darei la fiducia al Presidente Draghi". Lo scrive Alessandro Di Battista in un post su Facebook ricordando le "scelte, propriamente politiche, che il professor Draghi ha preso in passato da direttore generale del Tesoro (privatizzazioni, svendita patrimonio industriale pubblico italiano, contratti derivati) e da governatore di Banca d'Italia, quando diede l'ok all'acquisto di Antonveneta da parte di Mps a un valore folle di mercato". "Io ho le mie opinioni su di lui. Ognuno ha le proprie. Tuttavia il punto non è neppure lui. Io non potrò mai avallare un'accozzaglia al governo che potrebbe andare da Leu alla Lega. Tutti dentro perché nessuno ha intenzione di fare opposizione. Oltretutto in democrazia l'opposizione serve, è e necessaria. Invece nulla", scrive Di Battista. "Ci saranno ministri politici nel governo Draghi? Non ne ho idea. Fossi in lui non accetterei nessuno ma vedo che diversi partiti già avanzano richieste. Per quanto mi riguarda io non posso accettare ''un assembramento parlamentare'' così pericoloso. Non lo posso accettare perché la stragrande maggioranza delle forze politiche che si stanno inchinando al tredicesimo apostolo non rappresenta le mie idee".