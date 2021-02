Il Truce si fa Dulce. Salvini si smarca da Meloni

Il leader della Lega spende parole al miele per Draghi e archivia il salvinismo

Matteo Salvini apre al premier incaricato Mario Draghi. Al termine dell'incontro di oggi, nel corso dell'ultimo giorno delle consultazioni, il leader della Lega dice che il bene del paese viene prima degli interessi del partito, non pone condizioni, lancia ramoscelli di ulivo agli avversari, si smarca dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e fa finalmente un primo passo per archiviare il salvinismo. Il Truce si fa Dulce: segnale da cogliere.

Le frasi chiave del discorso di Salvini nella conferenza stampa di oggi: “Noi siamo in Europa, i nostri figli crescono in Europa ma se c'è da difendere gli interessi dell'Italia in tutti i settori lo facciamo”. Poi: “Abbiamo ribadito l'importanza dell'amicizia con gli Stati uniti, con Israele e a mantenere buone relazioni con tutti i paesi democratici. Abbiamo parlato della collocazione atlantica del nostro Paese dopo lo scivolone di qualche partito". E infine: “La durata? Non sappiamo se nasce non commento qualcosa che non e' nato non sarebbe rispettoso. Draghi? È il futuro dei nostri figli”.

