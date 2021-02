Che fare con Conte?

Commissario europeo al posto di Paolo Gentiloni? No, perché Gentiloni non ha nessuna intenzione di tornare in Italia. Vicepremier o ministro di Mario Draghi? No, perché significherebbe escludere Salvini dal governo. Sindaco di Roma? No, perché è lui stesso che al solo pensiero si porta le mani ai capelli. E allora? Bella gatta da pelare, per Pd e M5s. Cosa facciamo fare a Giuseppe Conte? Non lo puoi mica sotterrare in un barile. Ci vorrebbe un Navigator.

