"The best, the best, the best". Il (buffo) elogio di Renzi a Draghi

In un’intervista all'americana Cnbc, il leader di Italia viva commenta la possibilità di un governo Draghi per l'Italia.

"The best, the best, the best". Lo ripete tre volte, Matteo Renzi, che Mario Draghi è la persona migliore per ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio in Italia. E il suo "famoso" accento inglese fa sorridere anche l'intervistatrice dell'americana Cnbc, che aveva chiesto al leader di Italia viva un commento sulla possibilità di un governo Draghi per l'Italia. "Sono contento perché oggi l’Italia è in buone mani", aggiunge poi Renzi. "Mario Draghi è una persona speciale. È stato presidente della Banca d’Italia e della Banca centrale europea".

